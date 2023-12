Andreaha rotto il silenzio, e lo ha fatto in maniera iconica. Non è la prima volta, del resto, che l'ex presidente dellaprende "in prestito" citazioni e frasi famose per esprimersi pubblicamente, tra cui è rimasta memorabile quella di Friedrichutilizzata nella sua lettera di addio al club bianconero dopo le dimissioni - "E coloro che furono visti danzare vennero giudicati pazzi da quelli che non potevano sentire la musica" -, che peraltro oggi assume un significato ancora più forte. Dopo la sentenza odierna dellacontro il monopolioche di fatto ha sancito la legittimità della Superlega, Agnelli ha invece chiamato in causa gli con la loro canzone: "Voglio correre, voglio nascondermi. Voglio abbattere i muri che mi trattengono dentro. Voglio arrivare e toccare la fiamma. Dove le strade non hanno nome", un estratto del brano, con il motto bianconero "Fino alla fine" a concludere il suo messaggio.Messaggio che, che sui social non hanno esitato a chiederne a gran voce il ritorno e a ringraziarlo per il coraggio dimostrato nel proporre, insieme ad altri dirigenti come Florentino Perez e Joan Laporta, un progetto che in pochi sono davvero riusciti a comprendere fino in fondo.