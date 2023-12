Vittoria totale: la Superlega ha ribaltato il calcio in una giornata diventata presto storica. La Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto la posizione di abuso e monopolio e di Uefa e Fifa, un fatto contrario alle leggi UE e ha di fatto aperto alla nuova competizione. Il CEO della Superlega, Bernd Reichart, ha reagito con gioia alla notizia e commentato: "Abbiamo ottenuto il Diritto di Competere. Il monopolio UEFA è finito. Il calcio è LIBERO. I club sono ora liberi dalla minaccia di sanzioni e liberi di determinare il proprio futuro”.



E anche i tifosi non si sono risparmiati. Il dibattito sui social è appena iniziato, ma in molti si sono già espressi. E gli juventini hanno una posizione piuttosto chiara, tra chi chiede scuse e chi rivorrebbe Andrea Agnelli al comando della Juventus.

