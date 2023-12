Dopo il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, che ha aperto la strada alla nascita di nuove competizioni, come ad esempio la Superlega, la Juventus ha scelto di non prendere una posizione, almeno a livello ufficiale. Come riferisce Sky Sport, non ci sarà infatti un comunicato da parte del club bianconero, come invece hanno fatto ad esempio Barcellona e Real Madrid, ancora pienamente dentro al progetto. La Juve, nei mesi scorsi aveva annunciato di aver avviato la procedura per uscire dal progetto Superlega. E' chiaro però che la giornata di oggi può cambiare gli scenari.