La tensione tra lae ilè massima: lo strappo sulla questione Superlega è arrivato a pochi giorni dalla super sfida per la Champions. Gazzetta spiega la motivazione e la tempistica: "Il Milan, che già ha patito la durezza delle norme Uefa più morbide, secondo il club, con altri attori, ha sentito l’esigenza di porsi al riparo. La tesi è: non si è mai visto un regolatore che minaccia i suoi regolati, e associati. Il Milan è uscito dalla Superlega perchè non se ne poteva fare a meno per varie ragioni, ma filosoficamente resta alla finestra, e poco importano le sanzioni che la Uefa vorrà erogare".