Ieri laha annunciato l'annullamento delle sanzioni nei confronti dei club fondatori della. Oggi, l'istituzione calcistica europea è passata al contrattacco, con una mossa a sorpresa, la richiesta di ricusazione del giudice del tribunale commerciale di Madrid: "Inoltre, la UEFA ha presentato istanza di ricusazione del giudice che presiede il procedimento in corso in quanto ritiene che vi siano significative irregolarità in tali procedimenti. In linea con la legge spagnola - e nell'interesse fondamentale della giustizia - la UEFA si aspetta che il giudice in questione si faccia immediatamente da parte in attesa della piena e corretta considerazione di questa mozione. Inoltre, la UEFA farà anche ricorso formale a un tribunale superiore, la Corte provinciale di Madrid (Corte d'appello)".