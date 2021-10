, come vi abbiamo raccontato ieri sera ( QUI ). Secondo Marca, durante la notte di Champions League è trapelato un documento con cui i promotori del torneo puntano a concedersi una “seconda chance”.I promotori assicurano che non si tratta di un progetto di rottura con i campionati nazionali, ma di convivenza "proseguendo nell’ecosistema esistente". Non mancano però gli: "L’attuale Champions League, diretta e gestita dalla UEFA, il sedicente regolatore delle competizioni calcistiche in Europa, non è cambiata in quasi 30 anni ed è diventata rigida e noiosa". Un nuovo sistema basato sul merito sportivo e non sui membri permanenti è previsto, perché la rivoluzione è necessaria.Come si legge nella lettera:Poi gli attacchi a"La UEFA ha stretti legami con alcuni proprietari di club che provengono da Stati non membri che sono sponsor di determinate competizioni e club, nonché acquirenti dei diritti audiovisivi per i tornei gestiti dalla UEFA e che fanno parte del loro comitato durante la stagione.". Accuse forti in termini di governance, diritti tv e fair play finanziario.Infine, su Calcio&Finanza, eccocitati per riportare in auge la Superlega:"1. La Superlega non è una proposta che romperà l’ordine stabilito o abbandonerà i campionati nazionali;2. Eliminano il concetto di “membri permanenti”;3. La Superlega è il riconoscimento di un sistema che si è rotto;4. I ruoli della UEFA creano conflitti strutturali;5. Stretti legami con alcuni proprietari di club in Stati che non sono membri;6. Mancanza di partite di alto livello;7. Controllo economico-finanziario inadeguato;8. Mancanza di trasparenza in materia contabile e di solidarietà;9. L’Unione europea sta perdendo il controllo sul calcio;10. I club delle grandi città situati in stati più piccoli non possono competere nell’attuale modello UEFA".