O meglio, qual è la posizione della nuova Juventus sul tema Superlega, anche e soprattutto a fronte della decisione epocale sul calcio presa ieri dalla Corte di Giustizia Europea. Una giornata storica in cui è stata scritta la parola "fine" sul monopolio Uefa, come voleva nel 2021 la Juventus di Andrea Agnelli, fondatore del progetto con Real Madrid e Barcellona. Oggi, invece, la Juventus preferisce non commentare. La retromarcia sul tema è servita a rieducare i rapporti con la Figc e l’Uefa, con la Juventus che aveva iniziato a luglio a prendere le distanze dal progetto originale della Superlega, sfilandosi poi dal trio degli ideatori.E la scelta che in futuro prenderà, terrà conto di tutte le variabili presenti in campo. Intanto, però, i tifosi bianconeri si sono fatti sentire, riversando la loro rabbia per ciò che hanno vissuto negli ultimi mesi sul web. “Ora chi ci ripagherà per i danni subiti dopo che siamo finiti nell’occhio del ciclone per via del tentativo di Andrea Agnelli di modernizzare il calcio?”, è la domanda principale.