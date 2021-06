Il grande e controverso libro della Superlega si arricchirà di tanti altri capitoli, che riguarderanno anche la Juventus che, assieme a Real Madrid e Barcellona, continua a portare avanti il progetto lanciato e poi caduto nel giro di 48 ore a metà di aprile. Ieri El Confidencial – media spagnolo che settimana scorsa pubblicò i contratti firmati dei club fondatori della Superlega – ha rivelato come Uefa e Fifa abbiano ricevuto da parte del Tribunale commerciale di Madrid la notifica giudiziaria che vieta di operare sanzioni nei confronti di Juve, Real e Barça.



Tuttosport è entrato nel dettaglio, spiegando possibili azioni e rischi delle parti in gioco. Innanzitutto, se la Uefa, capeggiata da Ceferin, produrrà sanzioni contro i tre club sopracitati, potrebbe essere sanzionata a sua volta e la Superlega potrebbe chiedere i danni. Scenario da considerare, perché l’organo europeo minaccia da tempo aspre pene, come l’esclusione dalle coppe europee per due anni e una grossa multa. Quindi la Juve potrebbe rischiare di saltare la prossima Champions League? “In realtà il rischio è minimo – spiega il quotidiano – perché se la pena è altamente probabile, lo è anche la sospensiva che consentirebbe ai club di partecipare alla prossima Champions League, in attesa che le questioni legali si chiariscano sia in seno alla giustizia sportiva (la Juve e le altre faranno ricorso alla Corte d’appello Uefa e poi al Tas di Ginevra) che di fronte alla giustizia civile, che in questo momento vede due fronti aperti: il già citato Tribunale di Madrid e la Corte Europea, presso la quale lo stesso Tribunale ha depositato una domanda pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue per la presunta violazione delle regole Ue sulla concorrenza da parte dell’Uefa (e della Fifa)”.



LA CORTE EUROPEA – I tempi di decisione della Corte Europea sono di circa 8/9 mesi. Può dare ragione alla Superlega e quindi smascherare un potenziale monopolio dell’Uefa. Oppure può considerare l’Uefa un “monopolio con scopi benefici per il settore” e dare torto alla Superlega. Possibili anche sfumature intermedie. Le eventuali sanzioni ai tre club – si legge – potrebbero ritorcersi contro l'Uefa, perché in quel caso sarebbe più semplice dimostrare che impedisce la concorrenza. Aspettando che l’Uefa pubblichi la sentenza del procedimento contro Juve, Real e Barcellona, che potrebbe arrivare la prossima settimana.