Pochi giorni dopo la storica sentenza della Corte di Giustizia Europea, che ha decretato la fine del monopolio di Uefa e Fifa nel mondo del calcio, il tema Superlega continua ad essere al centro del dibattito. In molti soprattutto, si chiedono se eventualmente, la partecipazione a una nuova competizione come quella che vorrebbe organizzare A22, avrebbe come conseguenza l'esclusione dai campionati nazionali. "Saranno i club a decidere dove giocare e non ci saranno sanzioni o norme che potranno fermarli. E la scelta dei club determinerà la nascita o meno della Superlega", scrive Tuttosport. Quindi no, dopo la sentenza, la FIGC ad esempio, non potrebbe più escludere i club solo perché hanno deciso di aderire ad un nuovo torneo come la Superlega.