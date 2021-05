E nel caos Superlega, c'è la Fifa che prova a mediare nella persona di Gianni Infantino. Che si è schierato subito contro il progetto separatista, ma ora vuole un approccio morbido così da risolvere la questione. Ma cosa potrebbe accadere? Racconta il Corriere dello Sport: "L’iter verrà avviato la prossima settimana e potrebbe portare alla esclusione dei “ribelli” dalle competizioni continentali, come appunto rimbalza dalla Spagna. Il percorso per portare a compimento una sanzione così forte non sarebbe, in ogni caso, in discesa. Si aprirebbe sicuramente una lunga battaglia legale, con una serie ricorsi ai tribunali civili che allungherebbero i tempi della vicenda".