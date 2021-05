Uno dei campanelli d'allarme lanciato dai club fondatori della Superlega è stato quello della perdita d'appeal della Champions League e, più in generale, del calcio, soprattutto in riferimento alle giovani generazioni. A confermare questo, almeno in Italia, ci sarebbero i dati sul numero di spettatori che hanno assistito alla finale tra Manchester City e Chelsea. A collegarsi su Canale 5 ​4.795.000 di spettatori, 21,7% di share. Nel 2020 furono ​5.654.000 e 29,30% di share. Un calo che si registra ininterrottamente dal 2017, quando si giocò la finale di Cardiff tra Juventus e Real Madrid.