Capitolo ancora aperto quello tra Superlega ed Uefa. Della posizione della Juve ne parla Tuttosport che scrive: "Se l’uscita della Juventus dalla Superlega, non ancora ufficiale ma comunicata dalla Juventus a Real Madrid e Barcellona con una lettera, non fosse un buon affare per l’Uefa? Quello che, a prima vista, appare come un successo politico che rinforza il boss del calcio europeo, potrebbe avere un effetto boomerang poco piacevole per l’Uefa in sede di Corte di Giustizia Europea che potrebbe considerare la cosiddetta “Juvexit” come il frutto di forti pressioni, se non proprio ricatti morali, da parte dell’istituzione europea.".