Alessandro Giudice, sul Corriere dello Sport, analizza il nuovo piano Superlega: "L’Uefa ha pensato di aver vinto una partita che non è ancora chiusa. Ceferin si è proclamato vincitore senza cercare risposte efficaci ai nodi economici e politici che avevano provocato la frattura. Nyon continua a focalizzarsi sul pareggio di bilancio (un principio sbagliato) e perfino nel pieno della devastazione non dimentica di distribuire rampogne inefficaci, come le lettere a una trentina di club europei per notificare lo sforamento di un Fair Play Finanziario morto e non resuscitabile o come gli annunci (mai attuati) di rimodulazioni delle norme. La verità è che pareggiare il bilancio non è una misura di creazione di valore e che il Fair Play non ha disciplinato le finanze dei club, che hanno sempre bruciato tutti gli extra ricavi in stipendi".