Gli organi del calcio italiano l'avevano invocata a gran voce, e alla fine è arrivata. Parliamo della presa di posizione del Governo Draghi nei confronti della SuperLega. Il nostro Paese, infatti, ha deciso di unirsi alla nutrita schiera di Stati europei (15 oltre l'Italia fino a desso) che si stanno costituendo in giudizio dalla parte della Uefa, nell'ambito del contenzioso sulla legittimità delle sanzioni ai club della SuperLega (leggi Juventus, Real Madrid, Barcellona) che verrà discusso presso la Corte di Giustizia Europea in Lussemburgo. Di mezzo, oltre al dibattito etico sullo spirito dello sport, c'è anche la salvaguardia della candidatura italiana per ospitare gli Europei del 2028.