Come racconta Tuttosport, il "partito" dellaconta un nuovo membro: si tratta di Toine, parlamentare europeo olandese che ieri ha incontrato Bernd(nella foto), l’amministratore delegato della, l’agenzia che potrebbe in futuro organizzare una nuova competizione nel continente sulla base del progetto tuttora sostenuto da. "Sono contrario a un campionato chiuso per i ricchi, ma faccio il tifo per un campionato europeo aperto: grande incontro con Bernd Reichart", ha scritto ieri il politico sui social, con un chiaro riferimento al nuovo format del torneo che oggi propone una formula aperta con retrocessioni e promozioni. "I club dell’UE devono giocare nelle loro competizioni nazionali durante i fine settimana; nei turni infrasettimanali nella lega europea. Salviamo il calcio europeo e costruiamo l’identità dell'Unione Europea!".