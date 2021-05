Quest'oggi il New York Times ha parlato della guerra aperta all'interno del gruppo di club fondatori della QUI maggiori dettagli) e, in particolare, trae tutte le altre. Secondo quanto riporta il giornalista del NYT, Tariq Panja, in serata sarebbero attese dall'UEFA comunicazioni ufficiali. In particolare, si tratterebbe della firma dei 9 club fuoriusciti dalla Superleague su un documento dell'UEFA: atto formale che scioglierebbe di fatto l'associazione che ha dato vita al progetto Superlega.