Il caso Superlega si infittisce, spostando la sua battaglia nei tribunali, come la Corte di giustizia UE. Chi guarda interessato lo sviluppo della vicenda è il Napoli, che spera nell’eventuale esclusione della Juventus dalla Champions League per essere ammessa al torneo. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, si tratta di una partita che vale almeno 50 milioni di euro e il club di De Laurentiis è uno spettatore molto interessato. Entro il 15 giugno può arrivare una prima sentenza e i partenopei accetteranno ogni decisione proveniente dall’Uefa, dalla commissione disciplinare, dal Tas e dalll’Eca.