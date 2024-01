Come svelato dal quotidiano La Verità, unha presentato un'interrogazione alcontro la norma dellasulla, dal titolo. Il riferimento di base è chiaramente alla sentenza del Tribunale UE del 21 dicembre scorso, che ha stabilito l'illegittimità del monopolio UEFA autorizzando di fatto i vari club a prendere parte a tornei organizzati da realtà diverse senza il rischio di incorrere in sanzioni.L'europarlamentare, che sembra vicino al progetto della Superlega e a Bernd, sottolinea nel suo documento che, "sebbene la sentenza sia molto chiara", la Federcalcio ha presentato dei criteri che richiedono un "impegno scritto a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute da Fifa, Uefa e Figc. Questi criteri sono contrari alla sentenza". Da qui nascono tre domande:Come spiega La Verità, la posizione della FIGC è che la sentenza europea vieta di "imporre sanzioni ai club che partecipano a competizioni alternative", mentre la norma federale in questione prevede che la partecipazione a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC comporti la decadenza della affiliazione: in sostanza un nuovo requisito per le iscrizioni ai campionati, e se un club dovesse aderire a un progetto simile la Federcalcio non permetterà la stessa iscrizione. Ora però sarà l'Unione Europea a decidere se la norma è in linea o meno con la sentenza del Tribunale UE.