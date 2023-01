Non sarà un anno semplice, il 2023. Da affrontare, ecco, e da vivere in generale. Soprattutto se ti chiamie arrivi direttamente zuppo dalla tempesta. Tra tanti temi legati al campo, in particolare il numero di incertezze, nel nuovo anno tante situazioni si vivranno all'ombra di uffici e aule di tribunale.In particolare, la Juve dovrà affrontare tre (anche quattro) battaglie, non solo giudiziarie. Da una parte la duplice mandata dell'inchiesta Prisma, sia dal punto di vista sportivo (il processo può essere riaperto), sia dal punto di vista penale. Poi ci sarà da concordare la propria posizione con l'Uefa. A tenere banco, non c'è il tema Superlega in maniera esclusiva: c'è anche la questione relativa al Fair Play Finanziario.