Stando a quanto riportato dagli spagnoli di AS, lae lapresenteranno davanti ai tribunali e alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la presunta coercizione dellaalla, che quest'oggi ha annunciato la sua intenzione di abbandonare il progetto finora sostenuto insieme a Barcellona e Real Madrid.Nella ricostruzione del quotidiano iberico si legge che "esistono prove inconfutabili che la UEFA abbia minacciato la Juventus di cacciarla dall'Europa per tre anni". Uno scenario, questo, che in realtà il club bianconero sembra aver smentito nella nota ufficiale diramata in serata.