"E in Italia? Ieri la Lega Serie A ha convocato per le 12 un consiglio d’urgenza che non ha deciso nulla. La linea emersa è stata quella improntata all’attendismo: “vediamo che succede”, perseguita anche da club come Atalanta e Verona. Forse non è chiaro che se la Uefa dovesse squalificare Juventus, Inter, Milan e Roma dalla Serie A, il nostro sarebbe un campionato con il 60% dei ricavi in meno. I più scottati sarebbero senza dubbio Lotito e De Laurentiis che si ritroverebbero fuori dal calcio dei ricchi. Il presidente del Napoli ha persino un ruolo nell’Eca, ironia della sorte è rappresentante della Uefa Club Competions Committee il comitato che si occupa delle competizioni dei club in ambito europeo". Così scrive il Corriere dello Sport, un piccolo retroscena nella lunga analisi sul quotidiano in edicola oggi.