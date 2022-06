Una sentenza che può dare il via ad una rivoluzione per il mondo del calcio, uno spartiacque. Secondo quanto riporta As, sono state decise le date dell’udienza della Corte di Giustizia Europea, chiamata a decidere sul ricorso della Superlega contro l’Uefa, accusata di Monopolio e abuso di posizione dominante. 11 e 12 luglio, queste le date in cui si dibatterà sulla pronuncia pregiudiziale sollevata dal giudice spagnolo Ruiz de Lara. 27 i giudici chiamati a decidere, uno per ogni Paese membro dell’UE; decisione che diventerà obbligatoria su tutto il territorio UE.



Come affermato da una fonte di As: “La questione è ben sollevata dal punto di vista legale e confidiamo che alla fine arriverà una sentenza che può invertire l’ordine del calcio e spezzare il monopolio della UEFA con la Champions League”.