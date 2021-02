Il Secolo XIX ha analizzato la possibilità di una SuperLega nel futuro, un evento che rischierebbe di aumentare ancora di più la forbice tra le prime sette squadre del campionato e tutte le altre. Ci si chiede, però come possono Roma, Inter, Milan e Juventus continuare a fare mercato come nulla fosse nonostante abbiano un bilancio in rosso da diverso tempo. I bianconeri, per esempio, hanno un passivo di 90 milioni di euro; i giallorossi di 204 milioni e le due milanesi, un anno fa, erano a -146 milioni il Milan e -48 l'Inter. Ecco che allora la SuperLega diventa decisiva per l'ingresso dei fondi, dal quale guadagnerebbero sia Inter che Milan.