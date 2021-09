Duro attacco di, Magistrato titolare del 17esimo Tribunale Commerciale di Madrid, quello che sta seguendo da vicino la questione. Secondo il legale,avrebbe "5 giorni per annunciare l’annullamento delle sanzioni contro i club", altrimenti lasarà perseguito legalmente. Quello che il magistrato chiede è: l’annullamento dei procedimenti disciplinari aperti contro; di non escludere i club della Superlega dalle competizioni europee e annullare la sanzione "mascherata" della riduzione del 5% di reddito in meno derivante dal Fondo di solidarietà, ai club fondatori:“Non è stato dimostrato che la UEFA abbia rispettato le misure precauzionali concordate. L' Union des Associations Européennes de Football (UEFA). La posizione procedurale pone l'Uefarilevante per l'organizzazione delle competizioni calcistiche professionistiche nell'Unione europea. La lettera UEFA del 17 settembre 2021 conferma solo il mancato rispetto delle misure cautelari. Si limita a riprodurre accuse che erano già state respinte nell'Ordinanza del 30 luglio 2021. La UEFA non fa nemmeno un minimo sforzo per giustificare di aver rispettato le misure precauzionali adottate. Né manifesta impossibilità o difficoltà di adempimento per qualsiasi motivo. La UEFA riconosce implicitamente che non essendo in disaccordo con le risoluzioni giudiziarie adottate, non intraprenderà alcuna azione per conformarsi ai requisiti richiesti. E tutto questo nonostante i ricorsi presentati e le procedure processuali non presentino effetti sospensivi sulle misure concordate.”. Lo riportano i media spagnoli.