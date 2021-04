6









Cosa ci sarebbe stato dietro alla Superlega? Soldi, tanti soldi. Cifre che ora diventano protagoniste si retroscena legate al flop della nuova competizione, abbandonata da (quasi) tutte le protagoniste nel giro di 48 ore. Der Spiegel ha raccontato come alla Juventus spettasse lo stesso trattamento delle altre big europee, a differenze degli altri due club italiani, Inter e Milan, le quali invece a livello economico sarebbero state le due società trattate in modo 'peggiore'. I DETTAGLI - Alle due milanesi, oltre all'Atletico Madrid e il Borussia Dortmund, se avesse accettato l'invito, avrebbero dovuto dividere il 3,8% del totale. Altro discorso invece per quanto riguarda il compenso per la Juventus, che avrebbe incassato il 7,7% così come tutti gli altri club. Più del doppio di Inter e Milan. I due club che avrebbero incassato di più sarebbero stati Real Madrid e Barcellona, ai quali sarebbero spettati 60 milioni di euro per uno. Inoltre, la Juve avrebbe trasmesso in esclusiva quattro gare sul proprio canale così come le altre società. Cifre e percentuali ad oggi svanite insieme alla Superlega, almeno per ora.