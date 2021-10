In questi ultimi giorni si è infiammata la questione. Prima, le indiscrezioni provenienti dai promotori, su un cambio profondo del progetto, che passerebbe da lega chiusa a lega aperta e, in particolare, l'ottimismo sulla prossima sentenza europea, che smonterebbe il monopolio dell'. Oggi, arriva un'importante novità. Secondo quanto riporta Politico, infatti, 15 paesi - tra cui Italia e Spagna, gli stati di riferimento dei 3 club promotori della Superlega -, avrebbero inviato una missiva alla Corte di Giustizia europea per scagliarsi contro la Superlega. In particolare, a difesa del modello calcistico europeo e contro il modello statunitense di lega chiusa.- La lettera non è vincolante, per la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Chiaro, però, che rappresenti una posizione politica con un peso specifico non indifferente.