Il braccio di ferro per la Super Lega non ha tregua. A margine del saluto a Fabio Paratici, Andrea Agnelli ha voluto mandare un messaggio chiaro e preciso sul tema Superlega. Un lungo discorso con alcuni punti chiave: l’accordo tra Eca e Uefa del 2019, proposta congiunta per un nuovo inizio delle competizioni internazionali, mai completato, il documento del dicembre 2020 approvato al congresso Uefa di Montreaux che non nominava la crisi pandemica in atto, la disponibilità rinnovata al dialogo di fronte alle minacce della Uefa. Insomma, un altro round sul ring, in attesa dei provvedimenti.



LE FRASI CHIAVE - "La Superlega non è mai stato un tentativo di colpo di stato ma più un grido disperato e un grido di allarme per un sistema che io non so se consapevole o inconsapevole si indirizza verso l’insolvenza", dice Agnelli. Che continua: "I club avevano inserito nello statuto della Superlega che la stessa era sottoposta all’approvazione di Fifa e Uefa". E ancora: "Non tutti in Uefa la pensano come i vertici". Parole forti, non di guerra, ma forti. Intanto, la battaglia è pronta a entrare nel vivo. Quando? Quando arriveranno le squalifiche per Real Madrid, Juventus e Barcellona (uno o due anni senza coppe europee), e partiranno i ricorsi e le battaglie legali, scrive Tuttosport. Se i primi porteranno quasi certamente alla sospensiva della pena (l’Uefa non vuole correre rischi), la seconda porterà il tribunale commerciale di Madrid a procedere contro chi firmerà quella sentenza, perché il giudice civile al quale è stata sottoposta la questione Super League, ha infatti diffidato l’Uefa e la Fifa di decretare sanzioni ai club. Il tutto in un clima che resta di minacce e demonizzazione. Nel mentre, la Corte Europea è chiamata a decidere sull’eventuale abuso di posizione dominante da parte dell’Uefa, quel monopolio che Agnelli non è riuscito a cambiare dall'interno facendo tutta la gavetta e che ora prova a sistemare da fuori. Un momento difficile per tutti, non solo per Real, Juve e Barça, ma anche per chi le vuole escludere. La palla passa all’Uefa, pronta a una dura replica.