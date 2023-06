. Il caos Superlega continua a far discutere e dopo i fatti delle ultime ore riguardanti la, ecco che arriva un comunicato firmato Barça. La nota di seguito: “FC Barcelona conferma di aver ricevuto una comunicazione firmata da Gianluca Ferrero, attuale presidente della Juventus, ieri, 6 giugno 2023. In conformità con gli obblighi attuali e contrattuali, FC Barcelona manterrà la massima riservatezza in merito a future conversazioni con Juventus al fine di valutare il loro potenziale ritiro dal progetto della Superlega”.“L’FC Barcelona ricorda ancora una volta che il progetto è attualmente nel mezzo di procedimenti legali in attesa di risoluzione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea a Lussemburgo. La risoluzione della Corte di giustizia dell’Unione europea sarà essenziale per garantire la necessità di certezza del diritto per quanto riguarda l’interpretazione adeguata e corretta del quadro giuridico del calcio professionistico in Europa. Questa risoluzione, che dovrebbe essere approvata nei prossimi mesi, determinerà la posizione finale del Barça in merito”.