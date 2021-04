1









Il Barcellona ha rilasciato un comunicato ufficiale sulla Superlega, confermando le buone intenzioni del torneo e la volontà di aprire un dialogo con Uefa e Fifa per migliorare la sostenibilità del calcio in questo momento. Il Barcellona non menziona - così come fatto dalla Juve - l'uscita dal progetto.



IL COMUNICATO - L'FC Barcelona condivide l'opinione della maggior parte dei grandi club calcistici europei, e ancor di più visto l'attuale clima socio-economico, sulla necessità di riforme strutturali che garantiscano la sostenibilità finanziaria e la fattibilità del calcio mondiale, migliorando il prodotto che viene offerto ai tifosi di tutto il mondo e consolidando e addirittura aumentando la base di tifosi su cui si sostiene questo sport, che è il suo pilastro e la sua forza maggiore.



In questo contesto, il Consiglio di Amministrazione del FC Barcelona ha accettato, con urgenza immediata, l'offerta di far parte, come membro fondatore, della Super League, una competizione destinata a migliorare la qualità e l'attrattiva del prodotto offerto agli appassionati di calcio e, allo stesso tempo, e come uno dei principi più irrinunciabili del FC Barcelona, cercare nuove formule di solidarietà con tutta la famiglia del calcio.



La decisione è stata presa nella convinzione che sarebbe stato un errore storico rifiutare l'opportunità di far parte di questo progetto come uno dei suoi membri fondatori. Come uno dei migliori club sportivi del mondo, la nostra intenzione sarà sempre quella di essere all'avanguardia, essendo questa una parte indispensabile dell'identità del club e del suo spirito sportivo, sociale e istituzionale.



In ogni caso, il FC Barcelona, come club che è sempre stato e sempre sarà di proprietà di ciascuno dei suoi membri, si è espressamente riservato il diritto di sottoporre una decisione così importante all'approvazione finale dei suoi organi sociali competenti dopo un attento e necessario studio della proposta.



2.- Data la reazione pubblica che il suddetto progetto ha generato in molti e vari ambiti, non c'è dubbio che il FC Barcelona apprezza che sia necessaria un'analisi molto più approfondita delle ragioni che hanno causato tale reazione per riconsiderare, se necessario, e nella misura richiesta, la proposta come originariamente formulata e risolvere tutte quelle questioni, sempre per il bene dell'interesse generale del mondo del calcio. Un'analisi così approfondita richiede tempo e la necessaria compostezza per evitare di intraprendere azioni avventate.



Riteniamo altrettanto importante sottolineare il fatto oggettivo che una Corte di Giustizia ha già concesso la protezione giuridica urgente come richiesto, confermando così il diritto di iniziativa da parte dei club fondatori del progetto Super League. A questo proposito, il FC Barcelona ritiene che sarebbe improprio che il necessario processo di riflessione e dibattito si stabilisca sotto criteri di ingiustificata pressione e intimidazione.



Pur essendo perfettamente consapevole dell'importanza e dell'interesse suscitato dalla questione, nonché della necessità di agire sempre con la massima trasparenza, il FC Barcelona agirà sempre con la dovuta prudenza e chiede la massima comprensione, rispetto e soprattutto pazienza ai tifosi del FC Barcelona e all'opinione pubblica in generale.