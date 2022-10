Behdad, co-proprietario del, va all'attacco della, progetto rilanciato nei giorni scorsi da. Ecco il suo commento a margine di una presentazione di partnership a New York: "Penso che lo sport abbia bisogno di partite e contenuti premium di alta qualità, ma non di una Super League. Visto come è fallito l'ultimo tentativo, qualcuno ha ancora appetito per qualcosa del genere? Un paio di squadre in Spagna lo fanno e ne parlano, ma tutti gli altri non vogliono più andarci".