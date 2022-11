Intervenuto ai microfoni dei colleghi portoghesi di Tribuna Expresso, il CEO dellaBerndha parlato dei cardini del nuovo progetto, condiviso anche dalla. Ecco le sue dichiarazioni: "Vogliamo un torneo aperto e vogliamo anche raggiungere una vasta gamma di stakeholders in tutta Europa. Non stiamo parlando di un gruppo elitario di club, ma dell'intero ecosistema del calcio europeo. Vogliamo ascoltare tutti i punti di vista perché c'è bisogno di cambiamento, innovazione e riforma su larga scala, non solo per l'élite. Ci avvicineremo ai club, ma siamo anche stati avvicinati. I colloqui andranno avanti. Mi piacerebbe che il calcio europeo diventasse un vero ambasciatore per l'Europa. Mi piacerebbe vederlo, a livello globale, come la più grande competizione per club al mondo che viene seguita di più, ciò che non sta succedendo in questo momento".