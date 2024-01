Reichart: l'intervista a Fabrizio Romano

Bernd, capo di A22, la società che segue la Superlega, ha parlato così in un'intervista esclusiva concessa a Fabrizio Romano."Non è una pubblicità, è un modello di business. Non stiamo inventando nulla. Anche oggi, il modello di rifinanziamento dei diritti tv sono abbonamenti e pubblicità. E' uno step in avanti ma è basato su un modelli che le grandi squadre ci porteranno tantissimi tifosi e tantissime persone. Ci permette di mettere tutti su una piattaforma, siamo interessati a mettere tutti insieme. Aumentare la connessione tra squadre e fan"."2025 l'inizio? Siamo impazienti ma dobbiamo essere pazienti. Vogliamo che le partite si giochino, che le migliori squadre partecipino. Ma abbiamo detto che sarà un processo. Parleremo con le squadre, capiremo quali sono le interpretazioni legali, il format, come quest'unione funzionerà. Dopo la legge Bosman ci è voluto tempo prima che le squadre capissero cosa volessero dire le regole. Dobbiamo capire pure quali sono le dinamiche interne delle squadre, possono esserci varie posizioni. Possiamo lavorare solo sodo e rispondere alle domande delle squadre, dei campionati e della politica. E convincere tutti che il modello porterà un ecosistema più equilibrato"."E' molto importante difendere un sistema meritocratico. Se fai bene è giusto che tu partecipi. Se fai benissimo in campionato puoi partecipare, è la base. Chi vuole competere ha bisogno di più Europa e di maggiori introiti. 20 club già pronti? Ci sono diverse categorie e livelli per convincere i club. Non vogliamo dividere, ma ci sono squadre già pronte e altre che hanno bisogno di più tempo. Vogliamo dire che questa è l'alternativa più credibile"."Parliamo con squadre che hanno rilasciato un comunicato. Vogliamo costruire una competizione con le migliori. E stiamo costruendo una base con loro, anche con le squadre che avevano sollevato dubbi il 21 o il 22 dicembre scorso. Sono comunque invitati. Le cose stanno cambiando. Hanno bisogno di capire quali sono i piani e ci arriveremo"."Real e Barcellona? Siamo molto felici di avere questo supporto pubblico. Credo che insieme metteranno 1 miliardo di seguaci sui social. E' incredibile come questi due club, con più follower di tutti, diano credibilità. Da soli non possono fare tutto, ma con questo torneo possono avere più supporto per varie situazioni. A22 sta dando la possibilità di costruire una competizione diversa, non più legata a un monopolio".