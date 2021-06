Niente voto, il Barcellona prende tempo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Laporta, presidente blaugrana, ha evitato che i 4457 invitati all'Assemblea dei soci (703 i partecipanti) votassero in merito al progetto Superlega, impedendo anche che lo seppellissero. “Oggi non posso mettere ai voti la partecipazione alla Superlega perché questa competizione non esiste, però il progetto è ancora vivo” ha dichiarato Laporta, che pensa che un voto più in là nel tempo porterà a un sì. E ha aggiunto: “Restiamo in contatto coi club che se ne sono andati dalla Superlega e sappiamo che se ha successo un’iniziativa che stiamo portando avanti sulla base della risoluzione giudiziaria (del tribunale di Madrid, ndr) il contratto che hanno con la Uefa non sarà più vigente. Vogliamo andare avanti sulla base del dialogo con Uefa e Fifa. E insisto, la Superlega sarebbe meritocratica, solidale e con norme precise che non permetterebbe ai Club-Stato di alterarla”.