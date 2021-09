I legali che agiscono per conto di A22, la società con sede a Madrid alle spalle della Superlega europea (ESL), sono al lavoro e insistono nel loro progetto. Secondo quanto riportato da Off The Pitch, i legali insistono che la causa contro la UEFA promossa da A22 con il sostegno di Barcellona, ​​Real Madrid e Juventus sia fondata su solide basi e il verdetto del giudice del Tribunale commerciale di Madrid - che prima dell’udienza della Corte di Giustizia europea ha prodotto un’ingiunzione per fermare le misure UEFA contro i club della Superlega - aiuta.L’avvocato Jean-Louis, dello studio legale spagnolo Roca Junyent, che insieme a Martin Hissel di Elegis e Clifford Chance Madrid, rappresenta A22, ha dichiarato:Emettere un’ingiunzione così rapidamente normalmente significa che il giudice ritiene che il merito della causa sia buono e che la probabilità di un danno irreparabile a breve termine sia alta. I giudici sono normalmente piuttosto attenti con le ingiunzioni, specialmente in casi di alto profilo come questo, poiché non vogliono commettere errori".E ha proseguito: "Le questioni sollevate alla Corte di Giustizia europea dalla Corte spagnola non riguardano la Superlega, ma piuttosto la posizione monopolistica della UEFA. È possibile per la UEFA, un’associazione svizzera privata, operare come unico regolatore per il 100% delle competizioni internazionali? È legale ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea? È molto probabile che le risposte a tutte le domande siano sì o no, non ci sarà un 'forse'".ha sottolineato poi che i club che hanno aderito alla Superlega europea lo hanno fatto con l’idea che la UEFA avrebbe discusso la proposta in quanto “condizionata” all’ottenimento dell’approvazione di Uefa e FIFA:A, inoltre, secondo il parere legale sta cercando di dipingere la questione comeLa realtà è che non c’è guerra civile. Molti club in Europa sono contenti del fatto che questi tre club siano la voce delle loro frustrazioni e abbiano la forza di combattere il caso fino alla sua conclusione nonostante gli atti, le minacce e gli insulti della UEFA".