Lo scontro UEFA-Superlega prosegue a distanza. E continuerà nei vari tribunali. Due esperti in materia hanno parlato in un'intervista a Off the Pitch.



Katarina Pijetlovic, ricercatrice ed esperta di legislazione sportiva comunitaria presso l’università di Manchester, ha dichiarato: «La UEFA regola l’accesso alle competizioni europee e il mercato organizzativo e, come la Corte ha confermato in altri casi, questa è una regolare funzionale di un organo direttivo. Non prevedo che la Corte si esprima diversamente. L’autorità della UEFA per consentire o vietare l’accesso al mercato sarà probabilmente confermata».



Il prof. Weatherill, professore di diritto europeo presso l’Università di Oxford, ha detto: «Integrità nel calcio europeo significa campionati aperti con promozioni e retrocessioni. Implica la qualificazione per merito e certamente non include 12 club che partecipano solo per il loro nome e la loro storia. La UEFA può sostenere che stanno semplicemente proteggendo l’integrità dello sport, qualcosa che ritengo essere direttamente riconosciuto dal diritto dell’Unione Europea».