Patrice Evra ha criticato duramente tutti sul tema Superlega. Il suo sfogo in video su Instagram: “Voglio mandare un messaggio a tutti i nemici del calcio, cioè a chi ha ideato questo piano della Superlega. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno protestato contro questo piano machiavellico. Ma ho una sola domanda: perché non abbiamo la stessa energia, la stessa passione, lo stesso impegno per combattere il razzismo in studio? Parliamo dell’ipocrisia, del fatto che alcune persone usino i tifosi e poi non perdano cinque secondi per fare una foto con loro. Ne ho abbastanza. È ovvio che ce l’abbia contro questi proprietari che pensano solo ai soldi e non conoscono neanche i loro giocatori. Florentino Perez dice che il progetto è ancora attivo, anche se alcuni club non vogliono più farne parte. È un presidente che rispetto molto, ma ha due opzioni: o è il più pazzo nella storia del calcio oppure ha il supporto di persone più in alto di lui, gente potente e piena di sodi. Il progetto superlega uccide i sogni di qualsiasi bambino. Io vengo dalla strada, il calcio è per i poveri ma ora i ricchi ne hanno guadagnato per tanto tempo. La gente si è stancata: il calcio non è solo business. Chi pensano di essere queste persone? Non sanno niente di calcio, non sono impegnate nel calcio e ora vogliono crearne una nuova versione”.