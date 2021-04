Al progetto SuperLega avrebbero partecipato 12 club fondatori? Falso, come noto erano previste altre tre squadre nel lotto delle 15 "fisse", a cui di stagione in stagione se ne sarebbero aggiunte a rotazione 5 "per meriti sportivi". Ma quali sono le tre società che sarebbero andate a completare il quadro delle 15? Come spiega Tuttosport, uno era il Paris Saint-Germain, che avrebbe ricevuto l'invito entro il prossimo weekend; le altre due Bayern Monaco e Borussia Dortmund, che sarebbero state invitate nella prima metà di maggio. Poi, però, tutto è naufragato...