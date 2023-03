La Superlega è davanti a un bivio; è attesa a breve la sentenza della Corte di giustizia europea sullo scontro con la UEFA e l'eventuale monopolio che quest'ultima esercita. Se la sentenza dovesse essere favorevole alla Superlega, allora, riporta Mundo Deportivo, la nuova competizione potrebbe nascere in due anni e partire quindi dalla stagione 2024/2025. In ogni caso comunque, l'idea è quella di non andare muro contro muro con la UEFA ma di collaborare.