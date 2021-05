Cosa vuol dire John Elkann all'Allianz Stadium? Ne parla oggi l'edizione di Tuttosport, che dedica uno spazio proprio alla nuova vicinanza della proprietà agli affari bianconeri. "C'è una dirigenza il cui destino non è ancora chiaro - si legge -, se è vero che la squadra mercato (da Fabio Paratici a Federico Cherubini) ha il contratto in scadenza il 30 giugno. C'è una presidenza che s'è messa in gioco stagliandosi nel ruolo di fautrice della Superlega". Ma al netto di indiscrezioni, le posizioni di Elkann e Agnelli sono convergenti: la pensano alla stessa maniera.