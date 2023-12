Se la Corte di Giustizia dell'Unione Europea emetterà un verdetto favorevole alla Superlega , il progetto potrebbe credibilmente iniziare nel 2025-2026, riferisce Tuttosport. Un progetto con tre serie da venti squadre l’una, chiamiamole idealmente A, B e C come in Italia, comunicanti fra di loro con un sistema di retrocessioni e promozioni, aperte (nessuno posto fisso) e con accesso dai campionati nazionali. Un sistema che andrebbe a fare concorrenza all’attuale sistema spagnolo, garantendo più stabilità, più potere, più garanzie e più guadagni ai club che vi partecipano.