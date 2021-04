Inizialmente prevista per la stagione 2022/23, la Superlega potrebbe essere anticipata di una stagione, partendo ufficialmente dalla prossima, 2021/22. I 12 club che hanno aderito alla nascita della nuova competizione, che rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mondo del calcio, sono già a lavoro per partire tra circa quattro mesi con il nuovo progetto. L'idea è quella di sistemare ogni dettaglio per la metà di agosto, quando la Superlega partirebbe a tutti gli effetti.