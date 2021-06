Vale la pena iniziare una battaglia legale? Secondo quanto riportato da Tuttosport, un eventuale percorso legare sarebbe più vantaggioso per i tre club ribelli che per l'Uefa. Ceferin corre rischi decisamente maggiori: le conseguenze di una sentenza della Corte Europea per l'Uefa sono potenzialmente rivoluzionarie, potrebbero infatti mettere in discussione la stessa struttura dell'Uefa o della Fifa. O magari potrebbe attutire le sanzioni dall'Uefa verso i tre club, considerando un'eventuale squalifica dalle Coppe sproporzionata verso i tre club.