Agnelli è il nemico pubblico numero uno. Non va tanto per il sottile l'edizione di oggi di Repubblica, che sottolinea come la questione Superlega abbia di fatto rovinato ulteriormente i rapporti tra il presidente della Juventus e i colleghi presidenti delle società di Serie A. "Oggi il nemico pubblico numero uno, per molti club di Serie A - si legge sul quotidiano -. Alcune società, in particolare Roma, Torino e Genoa, sono pronte ad intraprendere un'azione di responsabilità contro il presidente della Juventus".