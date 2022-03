Nella serata di ieri Andrea Agnelli è intervenuto durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times, per parlare della Superlega. Lo ha fatto dichiarando il progetto vivo e vincolante per 11 club fondatori, tutti tranne uno. Di chi si tratta? Come svelato da Cadena Cope e Marca, si tratta dell’Inter. Il club nerazzurro, infatti, al momento della firma per l’adesione al progetto inserì una clausola secondo cui il suo ingresso avrebbe dovuto essere sottoposto all’assemblea degli obbligazionisti. Tutti gli altri hanno firmato contratti vincolanti che li tengono nella Superlega, nonostante i comunicati delle ore successive all'annuncio rappresentassero una marcia indietro. Oltre a pagare una penale, infatti, per lasciare la Superlega o scioglierla sono necessari i voti a favore degli altri fondatori.