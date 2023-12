È attesa per illa sentenza dellain merito al caso del monopolio della. Comunque andrà sarà "rivoluzione", perché il verdetto potrebbe riconoscere il diritto dei club a iscriversi a competizioni alternative a quelle del massimo organismo calcistico continentale - come la discussa Superlega - oppure mantenere un sostanziale status quo, che di fatto darebbe uno strapotere alla realtà attualmente guidata da Aleksanderprovocando però qualche modifica inevitabile nel sistema. Si tratta dunque di un bivio storico per il calcio europeo.Come chiarisce Tuttosport, le domande a cui dovrà rispondere la Corte riguardano il ruolo e la posizione della UEFA:Può bastare il concetto di "difesa del modello di sport europeo" a giustificare una simile concentrazione di poteri? E, soprattutto, perché dovrebbe averli una società di tipo privatistico con sede in Svizzera?La UEFA non gode più di consenso unanime a livello mediatico, ma non è detto che i club sarebbero pronti a lasciarla. Nelle intenzioni di alcuni, però, ci sarebbe l'idea di partecipare a un nuovo torneo, se fosse autorizzato dalla Corte, e in questo senso laagirebbe rapidamente per organizzare la Superlega; difficile, comunque, ipotizzare una partenza nella stagione 2024-25, più credibile nel 2025-26.- Sempre secondo TS laè semplicemente in una posizione di attesa, non diversamente da altre società. "Con la lettera del luglio scorso - riepiloga il quotidiano - ha fatto un passo indietro dalla società nata per creare la Superlega, abbandonando il ruolo di fondatrice del progetto. Gesto apprezzato dall’Uefa, ma non definitivo sulla posizione del club che, qualora venisse fondata una competizione alternativa e più remunerativa, dovrebbe prenderla in seria considerazione, se non altro perché quotata ine quindi obbligata a prendere in considerazione qualsiasi soluzione per aumentare i ricavi. La Juventus attende le decisioni della Corte Europea, poi valuterà. E la posizione della Juventus è molto simile a quella dei grandi club italiani ed europei".