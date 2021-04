Cosa succede con i diritti tv con l'avvento della Superlega? Bisognerà capire a chi saranno assegnati e con quali tecnologie verranno viste le partite della nuove competizione. Potrebbe vincere Dazn, che secondo il Corriere dello Sport sarebbe una delle piattaforme a favore della Superlega nonostante la smentita ufficiale arrivata attraverso un comunicato: "Né Dazn né Mr. Blavatnik sono in alcun modo coinvolti o interessati ad entrare nelle discussione relative alla costituzione di una Superlega e che nessuna conversazione in questa direzione ha avuto luogo".



LO SCENARIO - Financial Times ha spiegato: "Gli organizzatori della Super League hanno tenuto le prime discussioni con le emittenti riguardo la competizione cercando di assicurarsi accordi con società del calibro di Amazon, Facebook, Disney e Sky, di proprietà di Comcast, che potrebbero aumentare i ricavi annuali sino 4 miliardi di euro all'anno. Questo è circa il doppio dell'importo guadagnato dalla Champions League".