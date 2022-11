Intervenuto ai microfoni de La Politica nel Pallone su Rai GR Parlamento, l'ad dellaLuigisi è espresso anche sulla. Ecco il suo pensiero: "Condividiamo l’opinione del presidente della Liga, siamo stati sempre sulle stesse posizioni negli ultimi tre anni. Nel 2019 proprio con lui abbiamo gestito la protesta contro la Superchampions, un progetto di riforma allineato con l': abbiamo combattuto e vinto quella battaglia, così come quella dell'anno scorso. La Serie A si è espressa più volte con ampia maggioranza, l'ho ribadito anche ala settimana scorsa: abbiamo preso posizione più volte e formalmente contro questa competizione".E ancora: "Ildiporterà a una pronuncia che potrebbe avere delle ripercussioni: il contesto richiede riflessioni e interventi. Cosa succederà non lo può dire nessuno oggi, ma il nostro calcio cambierà più nei prossimi 5 anni che negli ultimi 20. Ben vengano attente riflessioni, secondo me è importante aprirsi a riflessioni profonde, fuori da schematismi, perché il calcio ha bisogno di regole e di essere sostenibile".