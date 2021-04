Il brasiliano Danilo non si è nascosto sull'argomento Superlega. Il difensore della Juventus è stato uno dei giocatori che si sono esposti di più sull'argomento e nell'intervista a Sky Sport ha parlato senza mezzi termini: "Nel calcio serviva un cambiamento, le minacce da parte di Uefa e Fifa non sono state piacevoli. Se fossero state così preoccupate non ci avrebbero fatto viaggiare così tanto in tempo di Covid".