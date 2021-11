Migliaia di finti account Twitter, anche per orientare l'opinione pubblica in favore della Superlega e in particolare del Real Madrid. E' quanto è stato scoperto in Spagna dall'agenzia di comunicazione Pandemia Digital.Come raccontato anche da Gazzetta, per la Superlega si sarebbe fatto uso di 272mila profili, che hanno twittato subito il giorno 18 aprile, lo stesso in cui è stato dato l'annuncio dell'European Super League.Anche questi account hanno contribuito a mandare in tendenza #CeferinOut e #TebasDimision.