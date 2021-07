. O, almeno, così sembrò all'epoca. Da allora, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, e i diversi sviluppi, soprattutto dal punto di vista legale sembrerebbero aver ribaltato la situazione. Una domanda che, quella sera, in molti si fecero fu: ", non è così. E dalla Spagna un'indiscrezione racconta quale sarebbe la cifra che i 9 club che hanno lasciato, sarebbero costretti a pagare come penale.MAXI CIFRA - Secondo quanto riporta il media spagnolo Vozpopuli, una fonte interna alavrebbe rivelato che. nel frattempo, fonti vicine alla competizione insistono sul fatto che, formalmente, nessun club avrebbe ufficialmente fatto richiesta di abbandono, al di là delle dichiarazioni pubbliche. Secondo quanto riportato sempre da Vozpopuli,. La partita, quindi, è ancora lunga e tutta da giocare.